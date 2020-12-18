Бути чи не бути: що з урочистим відкриттям ялинки в Олександрії?

Завтра, 19 грудня, в день улюбленого свята всієї малечі — свята св.Миколая, зазвичай в Олександрії відбувається офіційне відкриття головної ялинки міста, повідомляє “Голос Громади”.

Урочисте відкриття — це справжня подія для дітей. Цього дня ялинка запалюється вогниками, біля неї Морозенко та Снігуронька проводять конкурси з подарунками й розвагами, лунають пісні…

Однак, цього року, у зв’язку з карантинними обмеженнями та щоденним приростом хворих на коронавірус, офіційне відкриття ялинки скасовано. Таке рішення прийнято вчора, 17 грудня, під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС.

Ялинку увімкнуть на Миколайчика, але без святкувань та урочистостей.