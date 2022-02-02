Час оновити меморіальні дошки і змінити топонім

Оновити дизайн меморіальних дошок вирішила адміністрація Олександрійського театру, а міська топонімічна комісія – змінити назву одного шосе, повідомляє «Голос Громади».

Адміністрація Палацу культури «Олександрійський театр» пропонує виготовити та встановити на фасаді закладу за рахунок власних, спонсорських та залучених коштів в оновленому дизайні, з новими меморіальними написами меморіальні дошки видатному українському театральному і культурному діячу Гнату Юрі та Герою України В`ячеславу Чорноволу, запропонувавши для цього ескізи нових дошок. Відповідний дозвіл на ці дії було надано виконкомом Олександрійської міської ради на черговому засіданні.

Також враховуючи протокол останнього засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої символіки, виконком запропонував міській раді перейменувати Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе. Обгрунтування ідеї зміни топоніму: відсутність такої географічної назви, як «Дніпропетровськ». Отож шосе, яке за нинішньою і вже застарілою своєю назвою «веде в нікуди» (тобто в бік неіснуючого міста), тепер цілком логічно позиціонуватиме себе в напрямку м.Дніпра.