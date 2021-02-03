Чат-бот МВС #ДійПротиНасильства зазнав масштабних змін

Чат-бот #ДійПротиНасильства зазнав значних змін, які помітно з першого кліку, повідомляє “ГолосГромади”.
Меню даного чат-боту зробили більш функціональним та ергономічним. Разом з тим, доповнили інформацію про соціальні послуги та оновили розділ «Мінветеранів».
Нагадаємо, ми презентували чат-бот МВС #ДійПротиНасильства в перші тижні карантинних обмежень
Чат-бот #ДійпротиНасильства акумулює необхідну інформацію про те, що таке домашнє насильство, як йому протидіяти і до яких служб допомоги можна звернутись, у випадку, якщо це торкнулось вас.
Мовою цифр:
В перший місяць існування чат-боту, його встановило більше 2 500 користувачів Телеграм, 86% з яких залишили чат-бот у себе в додатку.
(Вайбер в перший місяць існування встановили близько 500 користувачів).
В середньому щомісячно до чат-боту додаються 200 користувачів месенджеру Телеграм, та 40 – Вайберу.
Найбільш популярні розділи серед користувачів:
загальна інформація про домашнє насильство, зокрема – яких форм воно буває;
контакти служб допомоги, а саме – інформація про гарячі лінії.