Чат-бот МВС #ДійПротиНасильства зазнав масштабних змін

Меню даного чат-боту зробили більш функціональним та ергономічним. Разом з тим, доповнили інформацію про соціальні послуги та оновили розділ «Мінветеранів».

Нагадаємо, ми презентували чат-бот МВС #ДійПротиНасильства в перші тижні карантинних обмежень

В перший місяць існування чат-боту, його встановило більше 2 500 користувачів Телеграм, 86% з яких залишили чат-бот у себе в додатку.

(Вайбер в перший місяць існування встановили близько 500 користувачів).

В середньому щомісячно до чат-боту додаються 200 користувачів месенджеру Телеграм, та 40 – Вайберу.