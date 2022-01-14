«Чекайте гіршого»: сьогодні хакери зламали державні сайти і залякують українців

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У ніч з 13 на 14 січня хакерська атака сталася на українські урядові сайти, повідомляє «Голос Громади» за повідомленнями ряду офіційних інформаційних джерел.

Вночі невідомі зламали електронні сервіси кількох відомств: Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Міністерства аграрної політики, Міністерства спорту, а також Міненерго. Крім того, постраждали сайти ДСНС і “Дії”.

На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з’явились оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами. Зокрема, що особисті дані громадян України буцімто потрапили до веб-мережі.

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Дослівно: “Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп’ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі”.

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Наразі застосунок «Дія» функціонує. Офіційні відомства повідомляють, що кіберполіція уже працює. Там радять отримувати інформацію із офіційних сторінок міністерств у соціальних мережах.

Як повідомлялося українськими ЗМІ, дещо раніше невідомі хакери зламали сайт Миколаївської ОДА, розмістивши на ньому символіку терористичної організації ЛНР та залишивши свої повідомлення.

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