Чемпіонат області з армліфтингу в Олександрії – «перепустка» на Всеукраїнські змагання

В Олександрії відбувся відкритий чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу, повідомляє «Голос Громади».

У змаганнях, які проходили цими вихідними в Палаці спорту дитячо-юнацької спортивної школи №2, взяли участь спортсмени Київської, Черкаської, Харківської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей – всього понад 40 учасників різних вагових категорій та вікових груп (найстарший спортсмен – 55 років, наймолодший – 7 років). Організаторами виступили Всеукраїнське об’єднання пауерліфтерів та громадська організація «Сильна Олександрійщина», яка представила на змагання свою команду такого складу: Олексій Чиж, Інна Дзюба, Єлизавета Кульпанова, Анастасія Ліманська, Данііл Чиж, Геворг Абовян, Данііл Пікущий, Віктор Оніщенко, В’ячеслав Шилов, Денис Сальніков, Владислав Сальніков, Володимир Лисенко, Роман Кирпіта, Артем Гучек, Данііл Голіков, Сергій Гажур, Михайло Ткаченко, Олексій Шиндор та Роман Сміян.

Як зазначив «Голосу Громади» голова ГО «Сильна Олександрійщина» Олексій Чиж, згідно з положенням про змагання, цей відкритий чемпіонат проводився з метою розвитку та популяризації даного армліфтингу, підвищення спортивної майстерності і виконання нормативів спортивних розрядів його учасниками, відбору спортсменів за їхніми результатами на чемпіонат України та формування збірної України для подальшої участі у чемпіонаті світу.

В урочистому відкритті обласного чемпіонату взяли участь заступник міського голови Олександрії Ірина Чемерис та Олексій Чиж, які привітали учасників і побажали їм успішних виступів на атлетичному помості.

Напружена боротьба проходила за версією Всеукраїнської федерації армліфтингу у чотирьох вправах – «Rolling Thunder», «Excalibur», «Silver Bullet» та «Кистьова тяга гирі». Переможці та призери у підсумку отримали нагороди – медалі обласного чемпіонату, дипломи і призи, а також здобули право виступити на чемпіонаті України з армліфтингу, який відбудеться у квітні місяці цього року.

ГО «Сильна Олександрійщина» вдячна за сприяння в організації змагання міському голові Сергію Кузьменку, його першому заступнику Юрію Гугленку, а також Ірині Чемерис, Андрію Коломійцеву,

генеральному директору компанії “АгроВіста” Анатолію Кузьменку, директору ФК “Олександрія” Дмитру Кітаєву, підприємству “Alexo” та керівництву ДЮСШ №2. Свою подяку спортсмени адресують обласним представникам Всеукраїнської федерації армліфтингу за делегування команд на чемпіонат.

Змагання проходили з дотриманням заходів з протидії поширенню інфекцій, без присутності глядачів.