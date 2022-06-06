Через Кіровоградщину курсуватиме потяг до Польщі

З 11 червня через Кіровоградщину курсуватиме новий потяг № 32/31 Перемишль-Запоріжжя, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт “Укрзалізниці”.

Поїзд проходитиме через міста Львів, Бердичів, станцію ім. Тараса Шевченка, Знам’янка, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро.

З Перемишля він вирушатиме о 16:00, зупинятиметься в Знам’янці о 09:20 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51 наступного дня. Далі із Запоріжжя починає рух о 15:30, зупинятиметься в Знам’янці о 22:14 і прибуватиме до Перемишля о 12:50.