Через коронавірус в Олександрії посилили карантинні заходи

Сьогодні, 25 вересня, відбулося засідання міської комісії з ТЕБ та НС, щодо ситуації та питань стосовно COVID-19 у нашому місті, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Олександрійської міської ради.

Наразі у місті налічується 10 хворих на коронавірус. З числа хворих семеро знаходяться у стаціонарі, 3 – на самоізоляції. З 2 хворих, які перебували в інфекційному відділенні на лікуванні, 1 – помер.

У разі необхідності та збільшення кількості інфікованих ЛОР-відділення готове прийняти хворих на коронавірус.

Зокрема, на засіданні було прийнято рішення посилити карантинні заходи: заборонити проведення усіх масових заходів; перевезення в автобусах здійснювати лише за кількістю посадкових місць; посилити контроль за дотриманням карантинних норм і проведення температурного скринінгу у всіх закладах і установах.

Комунальники продовжать миття доріг і тротуарів, а МНСники будуть обробляти деззасобами основні зупинки.

Школи і садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Медичні працівники, які працюють з ковідними хворими, і надалі отримуватимуть 300% доплати за час контактування з хворими.