Через негоду на Кіровоградщині скликали позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС

Про це інформує голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко, інформує “Голос Громади”

“Негода на Кіровоградщині змушує тримати руку на пульсі. Оперативно скликали позачергове засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Доручив щопівгодини повідомляти мені про ситуацію на дорогах. Метеорологи попереджають про погіршення погоди у центральних районах Кіровоградщини, південних і південно-східних. На зміну снігу вже маємо дощ, а вночі будуть ще й мінуси – до восьми градусів, відтак буде ожеледиця. Прошу водіїв у найближчі кілька днів бути дуже уважними за кермом!” – текст повідомлення на телешрам сторінці керівника області.