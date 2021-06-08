Через Олександрію пустили ще один поїзд до Азовського моря

Днями через Кіровоградщину до моря почав їздити ще один додатковий потяг до моря, повідомляє “Голос Громади”.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запустила потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ; у зворотному напрямку він курсуватиме по парних числах.

Відправлення з Івано-Франківська о 14:42, прибуття до Генічеська о 17:50 наступного дня. У Кіровоградській області потяг зупинятиметься: у Знам`янці: 07:51 – 07:56, в Олександрії: 08:38 – 08:41.

У зворотному напрямку часи зупинки: Знам’янка 21:55 – 22:00, Олександрія: 21:09 – 21:11.