Через погіршення епідеміологічної ситуації олександрійські випускники проходитимуть тестування пробного ЗНО вдома

Пробне ЗНО, яке було заплановане на 15 та 17 червня і яке скасував Кабмін через ситуацію з коронавірусом, можна буде пройти онлайн, повідомляє «Голос Громади».

“Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок. … З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома”, – йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

Для цього потрібно:

17 червня об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з того навчального предмета, який ви обрали для проходження пробного ЗНО;

– упродовж двох днів виконати завдання тестового зошита;

– до 19 червня унести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

– отримати свій результат за тестування.

“Під час роботи із тестовим зошитом намагайтеся дотримуватися часових меж і не відволікатися. Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 15 червня до 18:00 19 червня”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, тестові зошити знаходяться на пунктах проведення пробного ЗНО, інформацію про можливість їхнього отримання можна отримати в своїх особистих кабінетах учасників.