Через скарги клієнтів на ТОВ “Нова почта” накладено штрафів на суму понад 3 млн грн

За результатами перевірок ТОВ “Нова Пошта” в Харківській області Держпродспоживслужба винесла дві постанови про накладення штрафів на суму 151 мільйон гривень та 174 мільйони гривень.

Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Перевірки здійснили через скарги споживачів на обрахування у відділенні та відмову в компенсації вартості розбитого під час доставки товару. До того ж керівництво відділень не надало необхідних документів ані під час перевірки, ані протягом строків, встановлених законодавством.

Суми штрафів становлять від 1 до 10% вартості продукції, реалізованої юридичною особою за попередній календарний місяць.

Наразі ТОВ «Нова пошта» оскаржує рішення Держпродспоживслужби в суді, що є цивілізованою практикою розв’язання суперечок.