Чергова сесія міськради: бюджет міста на 2022 рік – «під ялинку»

22 грудня відбулася чергова (XVI) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

На розгляд 33-х присутніх на пленарному засіданні депутатів було представлено 38 питань порядку денного. Як це зазвичай буває на річній підсумковій сесії, левову частку усіх проєктів рішень представляли різні довгострокові програмні документи.

Так, у ході своєї роботи депутатський корпус першим питанням затвердив більшістю голосів Перспективний план роботи Олександрійської міської ради на І півріччя 2022 року. Наступними йшли Програма охорони навколишнього природного середовища Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки; Програма допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік;

Соціальна програма Олександрійської територіальної громади «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2026 року»;

Програма розвитку бібліотек Олександрійської територіальної громади на 2022-2026 роки;

міська цільова соціальна Програма підтримки молоді та розвитку молодіжної політики на 2022-2025 роки;

Програма розвитку фізичної культури і спорту до 2025 року;

Програма розвитку архівної справи м. Олександрії на 2022 рік;

Програма економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 2022 рік.

І як логічне продовження останнього документа – «вишенька на торті» чергової сесії: бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік. Після не надто тривалих дискусій між «парламентською більшістю» та опозиційним блоком у міській раді депутати дійшли згоди і проголосували за бюджет міста та його розширених територій у бездефіцитних обсягах дохідної і видаткової частин у 689 мільйонів 950 тисяч 900 гривень. Отже, з яким «гаманцем» Олександрія житиме наступний рік, депутати таким чином визначилися, з чим міський голова Сергій Кузьменко і привітав своїх колег по місцевому самоврядуванню.

Серед подальших, вже не настільки довгострокових, але тим не менш важливих у найближчому часі проєктів, сесія ухвалила 15 рішень з блоку питань оренди землі і майна комунальної власності, заслухала ряд інформаційних матеріалів, підготовлених відділами та управліннями виконавчих органів ради, прийняла звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо неприпустимості набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу;

надала дозвіл на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради» та внесла робочі зміни до затвердженої раніше Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Ряд розглянутих на сесії питань та ухвалених по них рішень варті того, щоб висвітлити їх детальніше, що «Голос Громади» і зробить у найближчих інформаційних повідомленнях.