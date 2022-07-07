Чергове засідання виконкому міської ради

25 питань порядку денного розглянуло засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 7 липня.

Серед перших – 4 проєкти рішень, підготовлені службою у справах дітей: це надання відповідного статусу трьом неповнолітнім, позбавленим батьківської опіки та влаштування однієї дитини на проживання і виховання до Благодійного фонду «Джерело життя».

Створити чотири нових робочих місця у сфері торгівлі запропонувало управління економіки міської ради, дозволивши приватним підприємцям розміщення пересувних павільйонів для продажу чаю, кави, безалкогольних напоїв, морозива, кондитерських та тютюнових виробів до 1 січня 2023 року. Розміщення пропонується по вулицях Першотравневій та 6-го Грудня.

Два багатоквартирні будинки за адресами вул. Василя Сухомлинського і вул. Діброви після відповідного рішення сесії міської ради перейдуть в управління новостворених ОСББ «Автомобіліст-2022» та «Успіх-56» відповідно – таке рішення ухвалив виконком у своїй подальшій роботі. Як зазначалося при обговоренні питання, після проходження необхідних процедур кількість діючих ОСББ в Олександрії таким чином сягне 83-х.

Вісім проєктів рішень було розглянуто з питань оренди і приватизації майна та землі комунальної власності територіальної громади.