Чергове засідання виконкому міської ради

20 питань порядку денного було розглянуто на черговому засіданн івиконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Перші два з цього переліку – проєкти рішень, підготовлені службою у справах дітей міськради. Обидва стосувалися надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування та офіційного призначення опікунів трьом малолітнім особам, які опинилися у складних життєвих ситуацііях.

Управління культури і туризму запропонувало встановити меморіальну дошку на будівлі Олександрійської дитячої музичної школи ініціатору її будівництва та першому директору Миколі Янову, який керував закладом протягом багатьох років, починаючи з 1956 р. Виконком погодив це рішення, врахувавши висновки міської комісії з топоніміки. Виготовлення та встановлення меморіальної дошки пропонується за власні, спонсорські та залучені кошти з метою увічнення пам`яті М.Янова.

Блок проєктів рішень з чотирьох питань запропонувало до розгляду управління економіки міської ради. Вже з наступного тижня планується початок роботи новоствореного комунального транспортного підприємства –перевізника на автобусних маршрутах загального користування. Тому з метою безперебійного функціонування громадського транспорту до проведення відповідного конкурсу, виконком вирішив внести ряд змін у призначення перевізників на декількох міських маршрутах. Одним з таких перевізників тимчасово призначено КП «Олександрійський транспорт». А також визначено тарифи перевезень (вартість проїзду в автобусах) для цього підприємства у граничному розмірі до 12-ти гривень за одну поїздку.

Мешанці багатоповерхівки ОСББ «Престиж 32А» (мікрорайон Перемога, проспекту Будівельників №32А ) вирішили від`єднатися від мережі централізованого теплопостачання. Враховуючи протокол зборів співвласників житла та протокол засідання відповідної комісії, виконком надав заявникам дозвіл на відключення всього будинку, що передбачено чинними правилами.

Також засідання ухвалило технічне рішення щодо вартості робіт ритуальних послуг з безоплатного поховання померлих або загиблих учасників бойвих дій та інвалідів війни і осіб, які мать особливі заслуги перед Батьківщиною. Визначено також необхідний мінімальний перелік таких робіт.

1 мільйон гривень з міцевого бюжету буде спрямовано на діяльнісь місцевої військово-лікарської комісії. Дане рішення ухвалене за рахунок внутрішього перерозподілу державних субвенцій і місцевих видатків міського бюджету на виконання постанови Кабінету Міністрів щодо формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану.

В ході засідання вирішено також робочі питання з передачі гуманітарної допомоги особам, які цього потребують та блок з семи проєктів рішень управління приваизції, оренди майн та землі міської ради.