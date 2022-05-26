Чергове засідання виконкому міськради

17 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 26 травня.

Першими були затверджені три проєкти рішень, підготовлені службою у справах дітей. Вони стосувалися статусу та опіки чотирьох малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування.

Наступними були технічні питання, серед яких – приведення у відповідність до чинного законодавства статуту ЗДО (ясла-садка) №14 у новій редакції; затвердження результату конкурсу з пасажирських перевезень на автобусному маршруті №78 «Олександрія-Пустельникове» (конкурс на це був оголошений раніше у зв`язку з відсутністю перервізника);

погодження фізичній особі-підприємцю розміщення кіоска для торгівлі солодкою ватою і поп-корном на площі Соборній згідно відповідної заяви ФОП.

А управління охорони здоров`я запропонувало, враховуючи продовження воєнного стану, відтермінувати процесу реорганізації Центральної районної лікарні, розпочатого минулого року, до 23 серпня 2022 року.

Ці рішення були ухвалені виконкомом. А також засідання запропонувало Олександрійській міській раді внести зміни до бюджету громади, збільшивши доходи і видатки на суму 837 тисяч гривень за рахунок субвенцій територіальних громад на фінансову підтримку Центральної районної лікарні, оскільки там виникли проблеми з виплатою заробітної плати працівникам.

Крім цього, виконком розглянув сім питань оренди майна та землі комунальної власності.