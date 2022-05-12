Чергове засідання виконкому Олександрійської міськради

13 питань порядку денного розглянуло чергове засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради, яке відбулося 12 травня.

Першими були розглянуті проєкти рішень, підготовлених службою у справах дітей міськради, що стосуються питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також у цей блок потрапило питання реєстрації дитини, народженої у квітні цього року і від якої відмовилась її мати, залишивши дитину у міській дитячій лікарні.

Наступними були розглянуті і схвалені проєкти рішень суто технічного характеру: про Програму щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в Олександрійській територіальній громаді на період до 2024 року;

про приведення типів та найменувань закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті № 14 у квітні 2022 року;

про внесення змін до рішення міської ради від 1 липня 2016 року та затвердження Положення про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Олександрійської міської ради у новій редакції.

У зв`язку зі зменшенням на 10 відсотків обсягів державної субвенції на утримання міської системи освіти через воєнний стан у країні, постала потреба внесення змін до місцевого бюджету на 2022 рік, щоб забезпечити передбачені законодавством виплати заробітних плат працівникам сфери освіти. За проєкт рішення про внесення відповідного питання щодо перерозподілу цих та інших видатків міського бюджету на найближчу чергову сесію міськради також проголосували члени виконкому.

Крім цього, виконком розглянув ще три питання стосовно оренди майна та землі комунальної власності Олександрійської громади.

Деякі з перелічених рішень варті детальнішого висвітлення, що незабаром буде зроблено окремо.