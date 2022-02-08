Черговий антирекорд COVID-19 та зростання кількості нових хворих в Олександрії

За оперативною інформацією щодо поширення COVID-19 та пневмонії в Олександрії, 7 лютого було зроблено 313 ПЛР-тестів, виявлено 90 хворих на COVID-19.

Станом на 8 лютого в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 514 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 40 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 41 хворий, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Великоандрусівської – 1, Пантаївської – 4, Приютівської – 6, Петрівської – 2, Світловодської – 1, Новопразької – 1, Попельнастівської – 1, на апаратах ШВЛ – 1;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 473 хворих, в тому числі 40 дітей.

Усього станом на 8 лютого хворих на пневмонію – 300 осіб, в тому числі 19 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 54 дітей, з них 15 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 30 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У центральній районній лікарні – 17 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 238 хворих, в тому числі 4 дітей.