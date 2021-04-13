«Червоного лицаря» – на смітник історії !

Демонтувати меморіальну дошку так званому «герою революції і громадянської війни» вирішив виконком Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Мова йшла на черговому засіданні виконкому про меморіальну дошку Віталію Примакову, діячу комуністичного режиму, встановлену багато років тому на будинку №10 вулиці, що колись носила його ім`я. Вже кілька років, як вулиця В.Примакова перейменована на вул.Таврійську, але меморіальна дошка досі красується на ній. Виправити ситуацію виконком доручив управлінню житлово-комунального господарства та управлінню культури міської ради спільно з власниками будівлі, на стіні якої встановлено меморіальну дошку, до 1 червня цього року.

Віталій Примаков – учасник жовтневого перевороту в Петрограді 1917 р., український радянський воєнначальник, Один з організаторів і перших керівників Українського Червоного козачого корпусу, за що патетично був названий комуністичними ідеологами «лицарем Червоного козацтва». Командував підрозділами червоної кавалерії більшовицьких збройних сил (бригадою, дивізією, корпусом) у боях проти Армії Української Народної Республіки, повстанських загонів Нестора Махна (у тому числі) та ін. Репресований сталінським режимом у 1937 р. і після тортур розстріляний.

(На фото: В.Примаков, меморіальна дошка на вул.Таврійській, картина «Червоне козацтво», радянський живопис)