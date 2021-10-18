Четвертий етап Чемпіонату України з автокросу відбувся на “Вербовій лозі” в Олександрії

Минулими вихідними в Олександрії відбувся 4-й етап Чемпіонату України з автокросу та Кубок товариства сприяння оборони України, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міської ради.

У спортивному заході взяли участь понад пів сотні спортсменів із Білорусі, Молдови та різних куточків України: Кіровоградської, Київської, Харківської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської, Чернівецької, Донецької, Вінницької, Хмельницької, Запорізької та Одеської областей.

Від Олександрії змагалися пілоти: Майстер спорту України, чотириразовий чемпіон України Даніл Крисько та Майстер спорту України, неодноразовий призер Чемпіонатів та Кубків України з класичного Автокросу Роман Жосан.

На автомототрасі “Вербова лоза” розгорнулася справжня боротьба за звання кращих гонщиків, у якій усі показали гідний рівень підготовки. Вболівальники, що прийшли подивитись на видовищні перегони активно підтримували своїх фаворитів.

За результатами 4-го етапу Чемпіонату України олександрієць Даніл Крисько виборов III призове місце у 12 класі, Роман Жосан посів VI місце у 12 класі. У командному заліку авто-мото клуб «Олександрія» здобув почесне друге місце.

За підсумками змагань з автокросу перемогу у своїх класах здобули:

– юніори, старша група – Марущак Богдан (Чернівці);

– юніори, молодша група – Марущак Василь (Чернівці);

– II залікова група – Нечітайло Олексій (Мелітополь);

– III залікова група – Maxian Andrei (Кишинев);

– клас Sprint – Юнашев Сергій (Київ);

– 8 клас – Бурдюжа Олександр (Кривий Ріг);

– клас 8С – Юнашев Сергій (Київ);

– клас 10 – Папков Павло (Орша, Білорусь);

– клас 12 – Кондратенко Володимир (Київ);

– командний залік – «УКРТРАНС МІСТ» (Київ).

По завершенню заїздів відбулося нагородження переможців і призерів кубками, медалями та сувенірною продукцією.