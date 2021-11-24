Чоловік та дружина з Олександрії взяли на тимчасове виховання дитину

В Олександрії з’явилася перша патронатна сім’я – це Бізіні Ніна та Ілля, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу міськради.

Тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дітей, вилучених з біологічної родини триває до 90 діб, в окремих випадках – до 6 місяців.

Сім’я Бізіних пройшла успішне навчання в обласному центрі. Під час надання послуги з патронату над дитиною Ніні та Іллі при потребі допомагатимуть вихователі, медичні працівники, вчителі, працівники соціальних служб, психологи та інші спеціалісти.

Патронатна родина – це вдала альтернатива притулкам і центрам, які беруть на тимчасове утримання дітей, що потрапляють у складні життєві обставини. Адже тут дитина зможе отримати цілий комплекс соціальних послуг, у тому числі для стабілізації свого психоемоційного стану.