Чому тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті

Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не є чинним для відвідування громадських закладів та поїздок у громадському транспорті.

Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Проте такі тести не дають підстави відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали чи користуватись міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест та експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дають змогу виявити активну інфекцію.