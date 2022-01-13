Чому українці святкують Старий Новий рік: історія святкування, ворожіння та прикмети

Ось і одне із останніх зимових свят — Старий Новий рік. Попри те, що українці з 1918 року відмічають Новий рік з 31 грудня на 1 січня, все ж залишилась стара традиція влаштовувати невеличке свято з 13 на 14 січня.

Саме тому і виникла назва Старий Новий рік — бо у ці дати його відмічали задовго до 1918 року, тобто історія свята набагато “старіша”.

Чому змінилась дата святкування Нового Року?

Цих змін, насправді, було багато. Ще за язичницьких часів його відмічали 22 березня, в день весняного сонцестояння. Потім і 1 вересня, з настанням осені. Тим, хто дотримується християнської віри варто знати, що в Біблії також написано про 1 березня, коли мова йде про день створення світу. Згодом, всі дати з Біблії звірили, перерахували і визначили, що Новий рік слід відзначати 1 вересня.

Згодом, за часів правління Петра першого дата святкування перенеслась на 1 січня. Через це 1699 рік був неприродно коротким і тривав усього 4 місяці, з 1 вересня по 1 січня.

Ще одна зміна відбулась, тому що у 18 столітті вся Європа вже перейшла на григоріанський календар, а наш відставав від нього на 13 діб. Аби скоротити цей прорахунок, було прийняте рішення також перейти на григоріанський календар і за новим прорахунком — Новий Рік припадав на 14 січня.

В Україні та деяких країнах-сусідах у цей день відзначають Щедрий вечір, ходять по вулицях і оселях зі щедрівками, влаштовують пишну вечерю і ворожать. Взагалі, традиція святкування Щедрого вечора існує у країнах, де церкви досі використовують юліанський календар.

Прикмета про те, що як зустрінеш Новий рік, так і проведеш — існувала здавна. Тож люди старались провести цей день у мирі та злагоді. Уникали сварок і старались помиритись з усіма, з ким мали конфлікти у минулому році. Старались до цього дня відати всі борги та повернути заборгованості. А також були дуже щедрими до посівальників, які приходили у дім зі щедрівками і частували ї усім найкращим, що є в домі.

До речі, ворожіння на Старий Новий рік в народі вважаються одними з найправдивіших. Згідно традиції, молоді дівчата в цей час ворожать на судженого, а старше покоління – на врожай. Ось декілька популярних ворожінь та простих ворожінь, які збереглись до сьогодні:

1. Ворожіння на майбутнє з чашками.

Цей спосіб ворожіння розрахований на велику групу осіб. Потрібно взяти скільки чашок, скільки людей бере участь у ворожінні. У них покласти перстень, монету, хліб, цукор, цибулю, сіль, в одну чашку наливають трохи води та розставляють їх у хаотичній послідовності. Далі кожен по черзі обирає наосліп собі будь-яку чашку і дивиться, що знаходиться всередині. Кожен предмет має різне передбачення.

Перстень до одруження, монета до багатства, хліб до достатку, цукор до веселощіві солодкого життя, цибуля — до сліз (але може і від щастя), а от сіль обіцяє погані новини. Чашка ж з водою — не пророкує особливих змін.

2. Ворожіння на папері.

Візьміть великий шматок паперу та зімніть його у хаотичній формі. Переверніть тарілку або блюдце дном до верху і покладіть на неї зім’ятий папір. Приглушіть світло і підпаліть папір. Коли він затухне — візьміть тарілку і повертайте обережно, перед стіною, слідкуючи за тінню. З силуетів, які ви впізнаєте на тіні можна і судити про найближче майбутнє.

3. Ворожіння на воску.

Одну воскову свічку поламати на шматочки і покласти в ложку, а іншу підпалити і тримати під ложкою, щоб віск у ній розплавився. Коли він стане рідким — швидко вилити увесь у склянку з холодною водою. Далі піднесіть у темній кімнаті запалену свічку до стакану води і дивіться за тінями, що утворились від силуету захололого воску на стіні. В цих фігурах і ховається підказка про найближче майбутнє.

На Старий Новий рік припадає також День святого Василя і існує ряд прикмет. пов’язаних із цим днем:

Васильева ніч зоряна – до врожаю ягід.

Яскраві зірки – до морозної зими і спекотного літа.

Якщо вітер дме з півдня – рік буде спекотним і благополучним, якщо зі заходу – до достатку молока і риби. Зі сходу – багатий урожай фруктів.

Мороз і сніг на Щедрий вечір до хорошого врожаю.

Завірюха в Василів день – чекайте великий урожай горіхів.

Іній на гілках дерев – бджоли дадуть багато меду.

Суха і холодна погода – буде мало грибів.

Сонце високо зійде – рік буде щасливим.

Джерело.