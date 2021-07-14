Чорнобильцям збільшено пенсію

29 червня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в частині визначення мінімальних розмірів пенсій по інвалідності та розмірів мінімальних пенсійних виплат.

Отже, з 01 липня 2021 року мінімальний розмір пенсій по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи (для ліквідаторів і потерпілих) встановлено в такому розмірі:

І група – 6 000,00 грн;

II група – 4 800,00 грн;

III група – 3 700,00 грн.

Також з 01 липня 2021 року встановлено, що у разі якщо в осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щомісячний розмір пенсійної виплати (з урахуванням доплат, підвищень) не досягає в осіб з інвалідністю І групи 100 %, II групи – 80 %, III групи – 60 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога. Тобто, з 01 липня 2021 року у зазначених осіб мінімальна пенсійна виплата складатиме, відповідно, 10 340,35 грн, 8 272,28 грн та 6 204,21 грн.