«Чорний лісоруб» з Олександрії намагався «відмазатися» від кримінальної відповідальності

За допомогою хабаря спробував уникнути кримінальної відповідальності олександрієць, затриманий за незаконну порубку зелених насаджень, повідомляє «Голос Громади» за офіційною інформацією прокуратури Кіровоградської області.

Мешканець Олександрії нещодавно був затриманий правоохоронцями за незаконну порубку лісових насаджень; в нього були вилучені інструмент та транспортний засіб (вантажний автомобіль) разом із завантаженою у нього пиляною деревиною. І як йдеться у повідомленні обласної прокуратури, порушник, аби не бути притягнутим до кримінальної відповідальності за злочин та з метою повернення йому вилученого автомобіля, запропонував керівнику районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області неправомірну вигоду (простіше кажучи – хабар) у сумі 15 тисяч гривень. При передачі частини від запропонованої суми – 10 тисяч гривень, «нажитих непосильною працею» на знищенні нашого з вами довкілля – чоловіка затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – Кіровоградське управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, зазначає Кіровоградська обласна прокуратура.

(Для довідки: незаконна вирубка дерев, якщо вона спричинила тяжкі наслідки (матеріальна шкода, більша ніж 1050 гривень), згідно з ч. 4 ст. 246 ККУ карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

А пропозиція дати хабар відповідальній посадовій особі карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.