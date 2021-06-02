Дві тисячі абітурієнтів Кіровоградщини не прийшли на тестування з української мови та літератури

Днями абітурієнти здавали ЗНО з української мови та літератури, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт CBN.

На зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися майже 8000 абітурієнтів з області. Однак, у день тестування не прийшло чверть абітурієнтів, це близько шести тисяч.

На тестуванні абітурієнти мали виконати 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови. На це мали три з половиною години.

Також на учасників ЗНО чекало нововведення – тестове завдання, яке передбачало створення розгорнутої письмової відповіді.