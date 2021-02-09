Чверть століття в Олександрії працює підприємство “Оболонь”

Днями, управлінці Олександрії на чолі з міським головою Сергієм Кузьменко побували на місцевому підприємстві “Оболонь”, яке є одним з найпотужніших в місті, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу Олександрійської міськради.

25 років під керівництвом директора Володимира Шклярука у нашому місті працює “Оболонь”, яке починало від переробки поліетиленових пляшок, виготовлення кріпильно-пакувальної стрічки та пластикових ящиків, до виробництва питної води, пива та слабоалкогольних і безалкогольних напоїв. Також підприємство займається ремонтом і реставрацією фірмового холодильного обладнання для напоїв.

Сьогодні на підприємстві працює близько 300 людей, а міський бюджет має мільйонні надходження завдяки продуктивній діяльності “оболонського” гіганта.

«Міська влада доброзичливо налаштована на стосунки з усіма підприємствами Олександрії, і, зокрема, з поважною компанією ВК ПрАТ «Оболонь». У разі намірів розвивати потужності у нашому регіоні, ми готові надавати всіляку підтримку, необхідну для розширення виробництва», – наголосив Сергій Кузьменко під час спілкування й побажав керівництву подальшої успішної діяльності, а підприємству – процвітання.