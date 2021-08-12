Чи доступні курси лікування гепатитів В/С на Кіровоградщині?

В Україні, за даними експертів, на вірусний гепатит С хворіють понад 1,4 млн осіб, на вірусний гепатит В — понад 620 тис.

На жаль, більшість хворих не знає про свій діагноз і не отримує лікування (під медичним наглядом із вірусним гепатитом С перебуває приблизно 6,2% осіб, з гепатитом В — 3%).

Проте лікування гепатитів, у разі потреби, є доступним для кожного українця, у регіонах наявні майже 20 тис. Курсів для лікування гепатиту С та приблизно 2 тис — гепатиту В.

При цьому лікування сучасними препаратами здійснюється повністю безоплатно для пацієнта коштом державного бюджету.

Що стосується Кіровоградщини, на сьогодні регіон забезпечений 1540 курсами лікування, а саме:

Софосбувір+Даклатасвір 1308

Софосбувір/Ледіпасвір 91

Софосбувір/Велпатасвір 13

Пегінтерферон альфа-2а 18

Пегінтерферон альфа-2а 5

Софосбувір+Рибавірин 5

Тенофовір 100

Зайшовши на сайт Центру громадського здоров’я МОЗ України, громадяни можуть самостійно дізнатися про наявність конкретного препарату в лікарнях області.

Там же, в розділі «Моніторинг наявності препаратів для лікування вірусних гепатитів С та В для дорослих та дітей», можна побачити інформацію про подозову кількість конкретних препаратів.

Наразі регіон забезпечений курсами лікування від гепатитів. Тож, якщо ви зіткнулися з ситуацією, коли лікар відмовляє у лікуванні у зв’язку з начебто відсутністю безкоштовних ліків (вимагаючи додаткової винагороди) звертайтеся на гарячу лінію НСЗУ – 16-77. Безкоштовні ліки є.

І пам’ятаймо, що всі, хто хоч раз користувався послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних кабінетів, перебувають у групі ризику доти, доки не знають свого гепатит-статусу.