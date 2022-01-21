Чи можна отримати “Доступні ліки” в іншому місті

Пацієнти, які мають електронний рецепт, можуть отримати свої “Доступні ліки” в будь-якому куточку України. Потрібна лише аптека, яка бере участь у програмі та має договір з НСЗУ.
Крім того, якщо в аптеках міста чи села не виявилося потрібних ліків, їх може купити для вас інша людина в іншому населеному пункті. Для цього потрібно:
- повідомити цій людині 16-значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження, які вона має продиктувати в аптеці;
- пояснити, які саме ліки вам потрібні. Адже “Доступні ліки” бувають повністю безоплатні і з частковою доплатою, залежно від виробника.
Наразі “Доступні ліки” відпускають понад 11 600 аптек по всій країні. Їх можна знайти:
- обравши на відповідному дашборді НСЗУ у фільтрах потрібний населений пункт і тип договору (тобто ліки від яких хвороб вас цікавлять): https://bit.ly/
3q0BAbE ;
- зателефонувавши в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77;
- побачивши на дверях аптеки наліпку “Тут є “Доступні ліки”.
Програма реімбурсації “Доступні ліки” не має територіальних обмежень всередині країни, тож пацієнти можуть отримувати свої препарати там, де їм зручно.
На сьогодні програма «Доступні ліки» охоплює 354 лікарських засоби. Перелік препаратів можна дізнатися тут: https://bit.ly/3p13V19 .