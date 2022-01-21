Чи можна отримати “Доступні ліки” в іншому місті

Пацієнти, які мають електронний рецепт, можуть отримати свої “Доступні ліки” в будь-якому куточку України. Потрібна лише аптека, яка бере участь у програмі та має договір з НСЗУ.

Крім того, якщо в аптеках міста чи села не виявилося потрібних ліків, їх може купити для вас інша людина в іншому населеному пункті. Для цього потрібно:

повідомити цій людині 16-значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження, які вона має продиктувати в аптеці;

пояснити, які саме ліки вам потрібні. Адже “Доступні ліки” бувають повністю безоплатні і з частковою доплатою, залежно від виробника.

Наразі “Доступні ліки” відпускають понад 11 600 аптек по всій країні. Їх можна знайти:

обравши на відповідному дашборді НСЗУ у фільтрах потрібний населений пункт і тип договору (тобто ліки від яких хвороб вас цікавлять): https://bit.ly/ 3q0BAbE

зателефонувавши в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77;

побачивши на дверях аптеки наліпку “Тут є “Доступні ліки”.

Програма реімбурсації “Доступні ліки” не має територіальних обмежень всередині країни, тож пацієнти можуть отримувати свої препарати там, де їм зручно.