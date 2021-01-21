Чи можуть вивільнювані особи передпенсійного та пенсійного віку шукати роботу за сприянням державної служби зайнятості?

Так, можуть.

Державна служба зайнятості допомагає у пошуку роботи шукачам роботи будь-яких вікових категорій.

Звертаємо увагу, що законодавство про зайнятість населення передбачає встановлення 5% квоти робочих місць на підприємствах для певних категорій громадян, у тому числі і осіб передпенсійного віку. У даному випадку для осіб, яким до пенсії залишилось 10 і менше років. Квота встановлюється на підприємствах з чисельністю працюючих понад 20 осіб. А на підприємствах з чисельністю працюючих від 8 до 20 осіб встановлюється цільова квота у розмірі не менше однієї особи саме для передпенсійників.

Раніше в законодавстві була передбачена можливість дострокового виходу на пенсію за півтора роки для вивільнених осіб з відшкодуванням пенсії за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Але вже тривалий час така норма як скасована. Законодавством заборонена дискримінація при прийомі на роботу за віковою ознакою, а у оголошеннях про вакансії роботодавцям забороняється зазначати обмеження щодо віку кандидатів на роботу.

На відміну від загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю до 360 днів, цієї категорії осіб тривалість виплати допомоги по безробіттю складає до 720 днів. До такої категорії громадян належать особи за 2 роки до досягнення пенсійного віку.

Крім того, працюючі особи пенсійного віку, які отримали попередження про вивільнення, також можуть шукати роботу за сприяння державної служби зайнятості.