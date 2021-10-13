Чи необхідно робити комп’ютерну томографію при підозрі на Covid-19?

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З таким питанням часто звертаються ті, хто занедужав, мають підозру на коронавірусну хворобу (Covid-19) і, зрозуміло, не хочуть втратити час для встановлення правильного діагнозу і призначення необхідного лікування.

Зробити висновок – чи необхідне хворому направлення на комп’ютерну томографію (КТ) – може виключно лікар.

Проте відповісти стосовно доцільності проведення  КТ при підозрі Covid-19 та зорієнтувати, на що саме необхідно звернути увагу можемо, звернувшись до останніх найактуальніших медичних досліджень.

Наразі фахові медичні джерела* сходяться у тому, що стандартна, і навіть  низькодозова КТ органів грудної клітини (ОГК) має кращу чутливість за рентгенографію легень. Однак це у жодному разі не означає, що його можна використовувати  скринінговий (масовий) метод для всіх.

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Навпаки КТ призначається лікарем:

·        тільки за показами, при відповідних симптомах і неможливості забезпечити ПЛР-діагностику,
·        у разі негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання, дихальною недостатністю при важкому загальному стані.

Крім того, пацієнтам із невираженими ознаками захворювання у задовільному стані не слід призначати КТ ОГК або, тим більше, рентгенографію легень, оскільки відсутність змін на КТ не означає відсутність захворіння на ковід.

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Перш за все, коли пацієнт захворів, слід звертати увагу на:
·        загальний стан,
·        дихальну недостатність,
·        відслідковувати покази температури тіла та сатурації – насичення крові киснем (наразі термометри і пульсоксиметри доступні в аптеках)
·        за підозри на ковід забезпечити ПЛР-тестування.

При погіршенні стану, можливо, призначити КТ ОГК в амбулаторних умовах, і якнайкраще – низькодозовий протокол, який за променевим навантаженням дорівнює всього двум рентгенографіям легень, оскільки, вірогідно, КТ ще слід буде повторювати для відстеження динамічних змін.

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Щодо повторень КТ ОГК: пацієнтам із високим та середнім ступенями тяжкості здебільшого призначають два повторних дослідження – на 21й день та через пів року, але кожен випадок індивідуальний, іноді потрібно навіть ввести внутішньовенно контрастну речовину під час КТ для виключення загрозливого для життя ускладнення – тромбоемболії легеневої артерії.

Також хочемо підкреслити, що  чисельні дослідження і публікації доводять користь від використання портативного УЗД, як в стаціонарі так і в амбулаторних умовах, для щоденного відслідковування перебігу хвороби взагалі без променевого навантаження.

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