Чи обов’язково при прийомі на роботу укладати з працівником письмовий трудовий договір?

Трудовий договір можна укласти в усній або письмовій формі.
Письмова форма обов’язкова:
- коли на цьому наполягає працівник;
- при організованому наборі працівників;
- при роботі в районах з особливими природними умовами та високим ризиком для здоров’я (наприклад, радіоактивно забруднена територія);
- при укладенні контракту;
- при укладенні договору з неповнолітнім;
- якщо роботодавцем є приватний підприємець або фізична особа;
- для працівників релігійних організацій;
- для працівників, які проходять альтернативну службу;
- для працівників, які беруть участь у громадських роботах;
- для працівників фермерських господарств;
- при укладенні трудового договору про дистанційну (надомну) роботу;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
- В інших випадках ви можете укласти усний договір. Для цього працівнику потрібно написати заяву про прийняття на роботу на ім’я керівника. У свою чергу, керівник ставить на заяві своє рішення.
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За якою формою укладається трудовий договір?
- Якщо ви фізична особа або приватний підприємець, ви повинні використовувати затверджену форму.
- Якщо ви юридична особа, можете використовувати довільну форму договору, зазначивши:
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- трудові обов’язки працівника;
- режим роботи і відпочинку;
- пільги, гарантії, компенсації;
- умови оплати праці та умови преміювання;
- доплати, надбавки та інше.
Трудовий договір може бути:
- безстроковим;
- на визначений строк;
- на час виконання певної роботи.
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Після укладення трудового договору ви маєте видати наказ або розпорядження про прийняття працівника на роботу. Дивіться типову форму наказу.