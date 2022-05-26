Чи передбачені додаткові гарантії у сфері зайнятості для постраждалих унаслідок збройної агресії?

Так, додаткові гарантії для постраждалих унаслідок збройної агресії проти України передбачені нормами Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» (набирає чинності 19.11.2022).

Нагадаємо, у попередньому матеріалі, розміщеному на сторінці Кіровоградського обласного центру зайнятості у Фейсбук, ішлося про зміни у законодавстві щодо страхування на випадок безробіття. Вони внесені зазначеним Законом.

Слід зауважити, що вказаним Законом внесено дві зміни і до Закону України «Про зайнятість населення».

Перше – категорії громадян з додатковими гарантіями у сприянні працевлаштуванню доповнили категорією осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. У разі реєстрації як безробітного у державній службі зайнятості можна реалізувати таку гарантію.

Друге – доповнили перелік осіб, які мають право на одноразове отримання ваучера, щоб підтримати конкурентоспроможність шляхом перепідготовки, категорією осіб, які були позбавлені особистої свободи (право на отримання ваучера мають громадяни, які потребують перепідготовки і не зареєстровані як безробітні).