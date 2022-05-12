Чи передбачені під час дії воєнного стану особливості отримання роботодавцями дозволів на застосування праці громадян Російської Федерації?

Законом України “Про зайнятість населення” визначено процедуру та строки оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Так, регіональний центр зайнятості має 7 робочих днів для прийняття рішення про видачу дозволу та 3 робочі дні – для прийняття рішення про продовження дії дозволу.

На період дії воєнного стану Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану” (набрав чинності 07.05.2022) доповнено прикінцеві положення вищевказаного Закону окремими нормами, що стосуються особливостей оформлення дозволів.

Так, прийняття рішення про видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації здійснюється за погодженням із регіональним органом Служби безпеки України. Строки, встановлені для розгляду питання, продовжуються до отримання такого погодження (або відмови у погодженні).

Відмова органів безпеки у погодженні видачі дозволу (продовження дії) є підставою для відмови регіональним центром зайнятості роботодавцю у видачі дозволу (продовження дії).

Примітка. Ознайомитись з процедурними питаннями оформлення дозволів можна на вебсторінці обласного центру зайнятості у розділі “Роботодавцям” – “Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні”.

Більш детально за посиланням: https://kid.dcz.gov.ua/