Чи передбачено фінансування для виплати достроково призначеної пенсії?

Так, передбачено. У бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2022 рік передбачено майже 32,7 млн грн на виплату достроково призначених пенсій.

Бюджет вказаного Фонду затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.2022 № 654. Ознайомитися з повним текстом постанови можна на урядовому порталі за посиланням https://cutt.ly/QJ5MPBT.

Нагадаємо, що нещодавно набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», яким відновлено дострокове призначення пенсії для окремих категорій вивільнених осіб. Для належної організації процедури виплати пенсії потрібно передбачити фінансування на дані цілі та прийняти відповідні нормативно-правові акти.

Про приведення законодавства у відповідність із законом буде надана інформація додатково.