Чи посилюватимуть карантинні обмеження на новорічні свята?

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що посилення карантинних обмежень на новорічні свята здійснювати не планують, інформує “Голос Громади”.

«Україна вже перебуває в адаптивному карантині, і до новорічних свят запровадження додаткових обмежень не планується. Торік у цей час була нова хвиля. Щоправда, ми тоді після свят запроваджували карантинні обмеження, це дозволило нам хвилю відтягнути у часі. Закликаю святкувати новорічні свята у безпеці. В ізоляції із рідними, а також повним курсом вакцинації. Це дозволить оптимістично дивитися у нову хвилю», – йдеться у повідомленні.