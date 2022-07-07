Чи потрібно проходити комісію, щоб продовжити інвалідність під час війни?

‼️ На період дії воєнного стану спрощено процедуру встановлення й продовження інвалідності. Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб, інформує “Голос Громади”.

Медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров’я, що видається на основі відомостей, що підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

📝 Направлення на МСЕК (форма 088/о) оформлює за потреби лікуючий або сімейний лікар. укладати декларацію при цьому не потрібно.

Лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути на повторний огляд під час дії воєнного стану.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії проводиться незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

До кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування інвалідність продовжується автоматично без перекомісії.