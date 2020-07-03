Чи відновили особистий прийом клієнтів центри зайнятості Кіровоградщини?

Переважна більшість центрів зайнятості в Україні продовжують працювати дистанційно, окрім центрів у Херсонській та Сумській областях, частково – у Луганській та Полтавській областях. Відкритий для клієнтів також Одеський міський центр зайнятості.

Можливість ведення особистого прийому громадян у центрах зайнятості залежить, насамперед, від епідеміологічної ситуації у конкретному регіоні.

Нагадуємо, що як і раніше, ви можете зареєструватися у службі зайнятості як безробітний онлайн або залишити заяви безпосередньо у центрі зайнятості (у скриньці для кореспонденції). Більш детально тут: https://is.gd/2efViC

Власники електронного цифрового ключа можуть подати заяви через додаток «Дія». Покрокова інструкція тут: https://is.gd/yC5dmK

Усі актуальні вакансії є на офіційному сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості https://kid.dcz.gov.ua/userSearch/vacancy, база пропозицій роботи оновлюється щодня.