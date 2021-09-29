Чи загрожують Україні нові спалахи кору? Про що говорить регіональна статистика щеплень?

Кір — небезпечне вірусне захворювання, що має здатність швидко поширюватись. Як правило, 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворівають (якщо вони не були щеплені).

На жаль, спеціального лікування від кору не існує. Найкращий захист — вакцинація комплексною вакциною від кору, паротиту і краснухи (КПК). Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.

Наразі середній рівень охоплення щепленнями КПК 6-річних дітей, які отримали обидві дози вакцини згідно з графіком Національного календаря щеплень, складає близько 62%. Це недостатньо для формування колективного імунітету, коли рівень охоплення щепленнями має сягати 95–98%.

У регіональному розрізі найкраща картина у Києві (76,9%), Волинській (70%), Донецькій (68,6%) областях. Найгірша — у Львівській (52,3%), Київській (54,8%) та Чернігівській (55,6%).

Зважаючи, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, а рівень охоплення щепленнями КПК в останніми роками був меншим за 95%, українці, які відмовляються від вакцинації, ризикують своїм життям і здоров’ям та життям і здоров’ям своєї дитини. Адже з 1 тис. людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворіває на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються менш, ніж один раз на мільйон.

Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів Календаря щеплень і надолужити щеплення, якщо вони були пропущені. Вакцинуватись безоплатно можуть усі діти до 18 років.

Перевірити кількість вакцин у вашій області можна за посиланням

Якщо у кабінеті щеплень ви отримали інформацію, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування обставин. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, можна звернутися у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.