Чи загрожують Україні нові спалахи кору? Про що говорить регіональна статистика щеплень?

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Кір — небезпечне вірусне захворювання, що має здатність швидко поширюватись. Як правило, 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворівають (якщо вони не були щеплені).

На жаль, спеціального лікування від кору не існує. Найкращий захист — вакцинація комплексною вакциною від кору, паротиту і краснухи (КПК). Для найкращого захисту дитина має отримати дві дози КПК-вакцини.

Наразі середній рівень охоплення щепленнями КПК 6-річних дітей, які отримали обидві дози вакцини згідно з графіком Національного календаря щеплень, складає близько 62%. Це недостатньо для формування колективного імунітету, коли рівень охоплення щепленнями має сягати 95–98%.

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У регіональному розрізі найкраща картина у Києві (76,9%), Волинській (70%), Донецькій (68,6%) областях. Найгірша — у Львівській (52,3%), Київській (54,8%) та Чернігівській (55,6%).

Зважаючи, що спалахи кору мають циклічний характер і відбуваються кожні 5-6 років, а рівень охоплення щепленнями КПК в останніми роками був меншим за 95%, українці, які відмовляються від вакцинації, ризикують своїм життям і здоров’ям та життям і здоров’ям своєї дитини. Адже з 1 тис. людей, які заразилися кором, 1 помирає, 1 захворіває на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, від яких страждають усе життя. Водночас випадки складних реакцій на вакцину трапляються менш, ніж один раз на мільйон.

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Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів Календаря щеплень і надолужити щеплення, якщо вони були пропущені. Вакцинуватись безоплатно можуть усі діти до 18 років.

Перевірити кількість вакцин у вашій області можна за посиланням

Якщо у кабінеті щеплень ви отримали інформацію, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування обставин. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, можна звернутися у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області.

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