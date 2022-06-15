Чи звільняються пацієнти ЗПТ від проходження військової служби? Юридичний висновок від ЦГЗ

З початком повномасштабної війни росії проти України для багатьох пацієнтів постало питання чи придатні вони до військової служби й чи можуть стати на захист нашої держави, або ж навпаки звільнитися. Розглянемо його в розрізі людей, які отримують лікування із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ), оскільки є низка інших підстав для звільнення від проходження військової служби, наприклад, сімейних.

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України — конституційний обов’язок громадян України. Це питання в Україні регулює Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу». Загальна мобілізація оголошена Указом Президента від 24 лютого 2022 року №65/2022.

Проте, є категорії населення, які не придатні до військової служби й не підлягають призову під час мобілізації. До них відносять:

людей, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

людей, які визнані або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії) (частина 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

Пацієнти ЗПТ — це особи із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів зі встановленим діагнозом залежності згідно з МКХ-10: F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Як зазначає Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затверджений наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року №402:

Стаття 15

Включено: розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин F10-F19 (алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших)

а) при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами

Непридатні до військової служби з виключенням із військового обліку

б) при синдромі залежності з помірними або незначними психічними розладами

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

А отже, пацієнти ЗПТ не підлягають мобілізації і звільняються від проходження військової служби.

Люди, які отримали повістки, зобов’язані звернутися до військових комісаріатів, щоби пройти військово-лікарську комісію та отримати її висновок (залежно від синдрому залежності) про виключення з військового обліку/непридатність до військової служби в мирний час, обмежену придатність у воєнний час.