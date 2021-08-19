Чим і почім керує олександрійський Житлогосп?

Виконком Олександрійської міськради ухвалив рішення стосовно управителя багатоквартирними будинками в Олександрії, повідомляє «Голос Громади».

Рішення виконавчого комітету, ухвалене на останньому засіданні, передбачає внесення змін до попереднього рішення «Про призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території м.Олександрії» від 22.04.2021 р. Зміни стосуються додатку до договорів про надання послуг, укладених Олександрійською міською радою з управителем багатоквартирними будинками – комунальним підприємством «Житлогосп». Як вже повідомлялося раніше, це підприємство на підставі проведеного конкурсу є управителем багатоквартирних будинків, у яких не створені ОСББ.

Отже, згідно зі зміненим додатком до рішення виконкому, у підпорядкуванні КП «Житлогосп» на даний час перебувають 366 багатоквартирних олександрійських будинків. Вартість послуг, які надає підприємство, у різних будинках помітно відрізняється в залежності від їхнього переліку: вона варіюється від найменшої – 0,4593 грн за 1 кв. м загальної площі квартири (будинок по вул. Діброви, 60) до найбільшої – 6,6212 грн за 1 кв.м (будинок по вул. Шевченка, 65). «Середньозваженими» можна вважати найпоширеніші вартості послуг, які лежать у межах десь від 3,5 до 4,5 гривень за 1 кв.метр загальної площі квартири.

(Нагадаємо, в Олександрії наразі налічується близько 70-ти ОСББ).