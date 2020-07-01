Чим загрожує зловживання статусом безробітного?

Державна служба зайнятості звертає увагу громадян України на необхідність добросовісного використання прав і обов’язків, пов’язаних з набуттям статусу безробітного.

Непоодинокими є випадки, коли особи реєструються в службі зайнятості як безробітні, проте паралельно отримують дохід. Такі дії обертаються несприятливими наслідками, передусім, для самих безробітних.

Зареєстрований безробітний повинен повідомляти про:

працевлаштування;

укладання цивільної угоди про виконання роботи/надання послуг;

започаткування власної справи.

Можливі наслідки зловживання статусом безробітного:

Скорочення тривалості виплат;

Стягнення неправомірно виплачених коштів;

Кримінальна відповідальність.

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