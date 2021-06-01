За інформацію про паліїв автівки Олександра Кіяшка пропонують 5 тисяч доларів

Про це директор Центрального ринку Олександрії повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук, інформує “Голос Громади”.

Далі текст повідомлення:

“УВАГА 5000 доларів ВИНАГОРОДИ тому, хто надасть інформацію, яка допоможе ідентифікувати злочинців! Конфіденційність гарантую!

Як відбувався підпал авто – запис відеокамери з відображення у склі кіоску.

Підпал авто відбувся сьогодні, 31.05.2021р., біля центрального ринку, поблизу хоздвору, навпроти будинку 44 та продуктового магазину по вулиці Перспективній(50 років жовтня).

Сам момент підпалу відбувся о 15 годині 07 хвилин. Молодий чоловік худощавої статури, в темній кофтці, синіх джинсах та бейсболці, з пластиковою бутилкою в руках, об’ємом біля 2 літрів, перейшовши через проїжджу частину вулиці Перспективної(50 років жовтня), підійшов до автомобіля, вилив на капот автомобіля горючу суміш в бутилці та підпалив її сірниками. Після цього злодій побіг у двори будинку номер 44 по Перспективній по напрямку до міського суду, що по вулиці Сокальського(Карла Лібкнехта).

З палієм також був його співучасник, молодий чоловік, середнього зросту та середньої статури в темній кофтці та темних брюках.

Шановні автомобілісти, перехожі та небайдужі олександрійці, звертаюся за допомогою до вас та ваших ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ. Хто проїжджав 31.05.2021 року по вул Перспективній(50 років жовтня), в момент з 14:30 до 15:10, а можливо і раніше і на вашому відеорестраторі може міститися корисна інформація для пошуку злочинців, з їх зображеннями, прошу вас зв‘язатися особисто зі мною. Просто напишіть мені в лічку”.