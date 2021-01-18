COVID-19 в Олександрії. Інформація на ранок понеділка

За операивною інформацією, станом на 18січня, в Олександрії лікуються 48 хворих на коронавірусну інфекцію, повідомляє “Голос Громади”.

Ві коронавірусу лікуються:

– 11 хворих в інфекційному відділенні центральної міської лікарні, в тому числі: на ШВЛ – 1, з Олександрійського району 1 хворих, з Онуфріївського р-ну – 3, з Світловодського р-ну – 2;

– на амбулаторному лікуванні знаходиться 37 хворих.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 24 дітей, в тому числі 3 хворих з пневмоніями.

У центральній міській лікарні лікуються 52 хворих з пневмоніями, на апаратах ШВЛ – 2.

Під наглядом сімейних лікарів лікуються 300 хворих з пневмоніями.

Усього станом на 18 січня хворих на пневмонію – 355 осіб.