COVID-19 в Олександрії: скільки нових випадків виявили 10 грудня

9 грудня було зроблено 117 ПЛР-тестів, виявлено 18 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 10 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 341 хворий на коронавірусну інфекцію, в тому числі 17 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 62 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 6, Онуфріївської – 6, Світловодської – 8, Попельнастівської – 3, Петрівської – 2, Новопразької – 1, Великоандрусівської – 2, Приютівської – 2, на апаратах ШВЛ – 6;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 279 хворих, в тому числі 17 дітей.

Усього станом на 10 грудня хворих на пневмонію – 388 осіб, в тому числі 28 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 60 дітей, з них 24 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 50 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

У районній міській лікарні – 35 хворих, на апаратах ШВЛ – 1.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 279 хворих, в тому числі 4 дитини.