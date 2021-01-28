COVID-19 забрав життя ще одного олександрійця

Станом на ранок 28 січня на коронавірус на Кіровоградщині захворіло 45 мешканців, 139 одужали й 3 померли, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 437 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 17.

Випадки коронавірусної інфекції зафіксували:

сім у м. Кропивницькому;

одинадцять у м. Олександрія;

три у м. Знам’янка;

два у м. Світловодськ;

чотири у Вільшанському районі;

два у Знам’янському районі;

один у Компаніївському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

два у Новоархангельському районі;

п’ять у Новомиргородському районі;

один в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

один у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу 77 жителів обласного центру, 8 з м. Олександрія, по 1 жителю з м. Світловодськ та Благовіщенського, Бобринецького, Новоархангельського, Новоукраїнського, Олександрійського, Світловодського районів, 10 в Гайворонському районі, 4 в Добровеличківському районі та стільки ж в Компаніївському районі, 3 з Долинського району, а також по 5 жителів з Олександрівського, Онуфріївського районів та 16 з Устинівського району.

Крім того, зафіксували три летальні випадки COVID-19. Йдеться 72-річного чоловіка з м. Олександрія та 72-річних чоловіка й жінку з м. Кропивницький.