COVID-статистика після вихідних в Олександрії

За вихідні було зроблено 76 ПЛР-тестів, виявлено 6 хворих на COVID-19, повідомляє “Голос Громади”.

Станом на 28 грудня в закладах, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Олександрійської міської ради, лікуються 236 хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 9 дітей:

– в інфекційному відділенні центральної міської лікарні лікуються 40 хворих, в тому числі зі Знам’янської громади – 5, Онуфріївської – 3, Світловодської – 5, Петрівської – 3, Приютівської – 2, на апаратах ШВЛ – 5;

– на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 196 хворих, в тому числі 9 дітей.

Усього станом на 28 грудня хворих на пневмонію – 308 осіб, в тому числі 12 дітей.

У дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться 56 дітей, з них 12 хворих на пневмонію.

У центральній міській лікарні лікуються 29 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

У районній міській лікарні – 28 хворих, на апаратах ШВЛ – 0.

На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів лікуються 239 хворих.