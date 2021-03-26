«Дачно-пільгових» автобусів стане удвічі більше

Виконком Олександрійської міської ради затвердив «весняно-літній» графік руху міського громадського транспорту, повідомляє «Голос Громади».

Рішення, ухвалене на черговому засіданні виконкому передбачає наступне: починаючи з 15 квітня і по 15 жовтня 2021 р. діятиме змінений графік автобусних рейсів. У ньому рівно удвічі збільшено кількість рейсів для перевезення пільгових категорій пасажирів – з нині діючих 57-ми до 114-ти. Автобуси «з червоними табличками» (тобто пільгові) курсуватимуть з понеділка по п’ятницю включно.

Як зазначив доповідач з даного питання начальник управління економіки Олександрійської міськради Ростислав Черевашко, на звернення громадян-дачників додано маршрути, які курсуватимуть спеціально до ряду садово-городніх товариств. Надати свої послуги у цьому напрямку виявив бажання і один з перевізників. За словами посадовця, враховані були також окремі побажання громадян щодо напрямку курсування деяких пільгових «пів-рейсів» (наприклад, у бік «з дач на місто»). А ще Р.Черевашко навів порівняння: у 2018 році літніх пільгових рейсів було 130, у 2019 – 120, у 2020 році через відомі події їх число взагалі скоротилося до 71-го.

Отож уважно вивчаємо змінений «літній» графік ТУТ.