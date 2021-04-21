Далекобійник потрапив в аварію в Олександрії (подробиці)

Дорожньо-транспортна пригода сталася нещодавно, про деякі її обставини «Голосу Громади» повідомили у секторі моніторингу Олександрійського районного відділу поліції.

18 квітня о 10:30 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Героїв Сталінграду сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

Виїздом на місце події працівників поліції було встановлено, що 57-річний водій вантажного автомобіля «МАН» з м. Новомосковська, рухаючись по вул. Героїв Сталінграду Олександрії, неподалік перехрестя з проспектом Соборним не впорався з керуванням транспортного засобу, виїхав за межі проїжджої частини, в результаті чого вантажівка з’їхала у кювет та перекинулася.

За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди поліцією ще проводиться перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку діям водія згідно правил дорожнього руху України. Наразі відомо, що водій автомобіля серйозно не постраждав: працівниками невідкладної медичної служби йому була надана допомога у зв`язку з гіпертонічним ускладненням; від госпіталізації водій відмовився.