Данина пам`яті: Анатолію Кохану виповнилося б 85 років…

14 лютого друзі, колишні співробітники та однодумці вшанували пам`ять земляка, Почесного громадянина Олександрії Анатолія Кохана, повідомляє «Голос Громади».

Лікар-педіатр за освітою і творча за покликанням особистість з чіткою громадянською позицією, уродженець м. Новоград – Волинський Анатолій Кохан разом зі своєю родиною проживав в Олександрії з 1963 року. Визначення «талановита людина талановита в усьому» цілком годиться для загальної характеристики його життєвого шляху: крім суто професійних якостей, Анатолія Ілліча олександрійці пам`ятають як краєзнавця, журналіста з дуже широкими ерудицією та світоглядом, поета, літератора, громадського діяча.

Його не стало з нами у 2012 році і вдячні жителі міста, на знак пам`яті про талановиту і щиру людину встановили на стіні однієї з головних будівель Олександрійської районної лікарні, де працював Анатолій Кохан, меморіальну дошку. Саме тут 14 лютого, у 85-й рік від дня народження Почесного громадянина Олександрії А.Кохана зібрались колишні колеги, шанувальники його творчості, а також вдова пана Анатолія Роза Кохан. Присутні поспілкувалися між собою та обмінялися спогадами про шанованого ювіляра, після чого поклали квіти до меморіальної дошки. Роза Кохан щиро подякувала олександрійцям за пам`ять про її чоловіка…