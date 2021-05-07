Де і за скільки купувати автобуси для «Олександрійського транспорту» – прицінювалася міська виконавча влада

На черговому засіданні виконкому Олександрійської міської ради 6 травня розглядалося питання забезпечення рухомим складом нещодавно створеного КП «Олександрійський транспорт», повідомляє «Голос Громади».

Присутнім на засіданні пропонувалося ухвалити рішення такого змісту: «Надати дозвіл комунальному підприємству «Олександрійський транспорт» на придбання на умовах фінансового лізингу п`яти одиниць автобусів середньої місткості з правом викупу на умовах: термін лізингу – не більше 60 місяців, загальна вартість предмету лізингу – не більше 24 млн 500 тисяч гривень, перший лізинговий платіж – не більше 22 відсотки від вартості предмету лізингу разом з ПДВ, відсоткова ставка – не більше 14,5 відсотка».

Яка банківська установа може забезпечити такі умови? Про це на виконкомі доповідав начальник управління економіки міськради Ростислав Черевашко. За його словами, було проаналізовано можливості кількох провідних державних банків. Як з`ясувалося, «Приватбанк» та «Ощадбанк» не надають послуги лізингового фінансування у необхідному для комунального підприємства об`ємі, отож прийнятним фінансовим партнером для цього виявився ПАТ «Укргазбанк».

Наступне питання: які купувати автобуси, де і скільки, щоб «вкластися» у визначену суму 24,5 мільйона? Тут інформація була такою. Розглядалися марки автобусів вітчизняних виробників марки «Богдан» і «Електрон», та закордонного виробництва «МАЗ» (Білорусь) – всі приблизно однакової місткості (100 – 107 пасажирів, разом «стоячих і сидячих»). Виявилося, що у «Богдана» гірша якість антикорозійної обробки кузова та інші технічні характеристики, його вартість 4,5 млн грн; автобус «Електрон» (м.Львів) – значно дорожчий (вартість 6,2 мільйона грн), завод-виробник спеціалізується більше на виробництві електробусів і тролейбусів. В результаті вибір зроблено на користь автобуса МАЗ-203015 або МАЗ-203016: його ціна з базовою комплектацією всього 4,3 млн, а з додатковим доукомплектуванням виходить 4,78 млн. Це співрозмірно з ціною «Богдана», але при цьому «білорус» МАЗ має ряд преференцій: він зібраний з комплектуючих провідних світових автовиробників, а тому значно надійніший в експлуатації, до того ж для його технічного обслуговування є ремонтні центри неподалік Олександрії – у м.Кропивницькому і Дніпрі. «Правда, на сьогодні існує ризик здорожчання ціни МАЗа, тому що посередник – міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі – встановила спецмито під 35%, але є сподівання, що це рішення буде змінене», – сказав Р.Черевашко. Отож перевага наразі виходить на боці «іномарки», а не продукції вітчизняного виробника (на жаль).

А поки що виконком одностайно проголосував за вищезазначену пропозицію, доручивши цим самим остаточне ухвалення рішення щодо лізингового фінансування через «Укргазбанк» придбання автобусів найближчій сесії Олександрійської міської ради.